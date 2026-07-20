Il Milan sta valutando la cessione di Yunus Musah, considerato un esubero nel proprio organico. La Lazio sta seguendo con interesse questa possibilità e sta considerando un investimento per rafforzare il centrocampo. La trattativa tra le due squadre sembra essere in fase preliminare, con nessuna decisione ufficiale ancora annunciata. Musah, che ha giocato con continuità in questa stagione, potrebbe trasferirsi in prestito o a titolo definitivo.

I biancocelesti sono a caccia di rinforzi per il proprio centrocampo e nelle ultime ore si è aperta la pista che porta a Yunus Musah, considerato ormai un esubero al Milan, tanto che i rossoneri sarebbero orientati a cederlo. MUSAH PUO’ LASCIARE IL MILAN Rientrato al Milan dopo il prestito all’Atalanta, il centrocampista statunitense è pronto a rifare nuovamente le valigie. Il giocatore, infatti, non rientrerebbe nei piani del tecnico Amorim, e così la società si sta adoperando per trovargli un’altra squadra. Tra le prossibili soluzioni ci sarebbe il club capitolino, fortemente interessato all’acquisto. L A FORMULA DEL POSSIBILE TRASFERIMENTO I contatti tra le due società sarebbe già iniziati in occasione del trasferimento di Gila dalla Lazio al Milan. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Musah è più di un’idea per il centrocampo della Lazio: il Milan valuta la cessione

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L’ultima idea della #Lazio porterebbe a Yunus #Musah, centrocampista rientrato al Milan dopo il prestito all’Atalanta. Potrebbe essere nuovamente ceduto in prestito, magari oneroso per due milioni più un possibile diritto di riscatto (intorno ai 18). @cal x.com

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Il prestito oneroso con riscatto in caso di Europa è la formula che preferisce Lotito per MusahDaniele Rindone, giornalista esperto del mondo Lazio, si è così espresso sul Corriere dello Sport sull'idea Musah per i biancocelesti. milannews.it