La Juventus sta considerando Lucas Bergvall, centrocampista svedese classe 2006 del Tottenham, come possibile rinforzo. Il giocatore potrebbe lasciare il club inglese per trasferirsi in Italia. Al momento, non sono stati annunciati accordi ufficiali né dettagli sul trasferimento. La società sta valutando l'opzione per rafforzare il reparto mediano con un giovane talento.

Uno degli obiettivi del mercato bianconero è quello di ripartire da una rosa giovane, senza rinunciare alla competitività. La Juventus valuta a centrocampo Lucas Bergvall, svedese classe 2006 del Tottenham, pronto a lasciare il club inglese per intraprendere una nuova esperienza nel panorama del calcio europeo. Bergvall e Juventus, un’occasione di rilancio reciproco. Secondo TuttoJuve, la Juventus starebbe osservando il centrocampista, apprezzato soprattutto per intelligenza tattica e duttilità. Alto 1,87 metri, abbina un’ottima struttura fisica a tecnica e capacità di condurre il pallone in progressione. Nella stagione 20242025 è stato premiato come miglior giocatore della squadra e ha contribuito alla vittoria dell’Europa League, trofeo che gli Spurs aspettavano da ben 17 anni di digiuno. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Juventus, idea Bergvall per il centrocampo: lo svedese valuta l’addio agli Spurs

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