Lazio per il centrocampo spunta l' idea Musah

La Lazio sta valutando l'acquisto di Yunus Musah come possibile rinforzo a centrocampo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giocatore, rientrato al Milan dopo una stagione in prestito all'Atalanta, non ha ancora un accordo sul suo futuro. La società biancoceleste avrebbe manifestato interesse per il centrocampista, ma non sono stati ancora definiti dettagli o trattative ufficiali.

La Lazio continua a sondare il mercato alla ricerca di rinforzi, soprattutto a centrocampo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Yunus Musah che, dopo la stagione in prestito all'Atalanta, è rientrato al Milan ma senza garanzie sul futuro., Nella Capitale sono convinti che il classe 2002 possa rappresentare un ottimo jolly per Gattuso e stanno già valutando l'offerta da proporre ai rossoneri, ovvero un prestito oneroso a circa 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 18. Sull'ex Valencia, però, c'è da registrare anche la concorrenza di Leeds e Ipswich. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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