Un murale che raffigurava Anna Frank e Primo Levi è stato imbrattato con la scritta “Coloni sionisti nazisti”. Il segretario di Rifondazione comunista ha affermato che si tratta di un gesto di protesta e non di antisemitismo, rifiutando le interpretazioni che lo hanno subito etichettato come atto vandalico con connotazioni antisemite.

Contro le accuse di chi si è subito buttato a capofitto additando l'atto "vandalico" come un gesto "antisemita", il Segretario di Rifondazione comunista ha analizzato lucidamente il fatto, riconducendolo alla sua natura politica. "Non c'è né vandalismo né odio per gli ebrei, è una denuncia al genoci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Murale su Anna Frank e Primo Levi "imbrattato" con scritta "Coloni sionisti nazisti", Acerbo (PRC): "Nessun antisemitismo, è grido di protesta"

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