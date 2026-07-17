A Milano è stato vandalizzato il murale dedicato ad Anne Frank e Primo Levi in via Celoria. L’opera, realizzata dall’artista aleXsandro Palombo, è stata danneggiata. Si tratta di un atto che viene definito antisemita e che colpisce la società civile. Il murale rappresenta due figure simbolo della Shoah. Non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabili o sui danni esatti causati dal gesto.

Oltraggiare le memoria della Shoah è un atto antisemita che colpisce la società civile intera. È quanto accaduto a Milano dove è stato vandalizzato, ancora una volta, il murale di aleXsandro Palombo dedicato ad Anna Frank e Primo Levi in via Celoria". Lo dichiarano Ucei (Unione delle Comunità ebraiche italiane) e la Comunità ebraica di Milaando l’atto vandalico di matrice antisemita che ha colpito il murale di Anne Frank e Primo Levi realizzto da aleXsandro Palombo in occasione del Giorno della Memoria. L’opera era nata trasformando la parete che ancora portava i segni della copertura di un precedente sfregio antisemita. L’artista aveva raffigurato Anne Frank, simbolo universale dell’innocenza spezzata dalla Shoah, accanto a Primo Levi, tra le più autorevoli testimonianze della deportazione e dello sterminio nazista. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vandali sul murale per Anne Frank e Primo Levi: "Un atto antisemita che colpisce la società"

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