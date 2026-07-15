A Milano, un murale dedicato alla memoria della Shoah è stato imbrattato con scritte offensive, tra cui “Coloni sionisti nazisti”. L'atto rappresenta un nuovo episodio di vandalismo attribuito a gruppi estremisti di sinistra e frange anti-israeliane. L'episodio si aggiunge a una serie di atti di insulti e sfregi contro simboli e memoriali legati alla storia della Shoah. Non sono state riportate dichiarazioni ufficiali o arresti relativi all'evento.

Un nuovo, gravissimo insulto alla memoria e alla storia si è consumato a Milano, dove la furia ideologica dell'estremismo rosso e delle frange anti-israeliane ha colpito ancora. Nel mirino dei vandali è finito il murale realizzato dall'artista aleXsandro Palombo, intitolato "Memory Is No Longer Enough". L'opera, che ritraeva Anne Frank e Primo Levi seduti l'uno di fronte all'altra sotto un cielo di stelle di David, era stata pensata proprio per riqualificare un muro precedentemente imbrattato da scritte d'odio. I soliti ignoti hanno cancellato il messaggio dell'artista e lo hanno sostituito con lo slogan infame “coloni sionisti nazisti”, tracciato sopra i simboli della persecuzione ebraica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Gli estremisti sfregiano anche la Shoah, imbrattato il murale della memoria a Milano: “Coloni sionisti nazisti”

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