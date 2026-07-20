Un murale raffigurante Anna Frank e Primo Levi è stato imbrattato. In risposta, il segretario di un partito di sinistra ha affermato che Anna Frank rappresenta oggi una bambina palestinese, invertendo il senso della figura storica. La discussione si è concentrata su questa interpretazione, mentre alcune persone avevano subito accusato il gesto di vandalismo di essere un atto antisemitico. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali indagini o responsabili.

Contro le accuse di chi si è subito buttato a capofitto additando l'atto "vandalico" come un gesto "antisemita", il Segretario di Rifondazione comunista ha analizzato lucidamente il fatto, riconducendolo alla sua natura politica. "Non c'è né vandalismo né odio per gli ebrei, è denuncia al genocidio". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Murale su Anna Frank e Primo Levi "imbrattato", Acerbo (PRC) inverte il paradigma: "Anna Frank oggi è una bambina palestinese"

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Un cecchino israeliano ha sparato in testa alla madre. @pierofassino, provi a spiegare a queste due bambine che è davvero inaudito, scandaloso, inaccettabile scrivere Memory is no longer enough su un murale dedicato ad Anna Frank e Primo Levi. #Israel x.com

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