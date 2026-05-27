Tragico epilogo per l' 83enne scomparso da casa

Notizia in breve

Le ricerche di un uomo di 83 anni scomparso da casa lunedì 25 maggio si sono concluse con il ritrovamento del suo corpo in un'area verde vicino a un ospedale. La scoperta è avvenuta all'alba di martedì 26 maggio. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli sulle cause della morte o sulle circostanze del ritrovamento. La famiglia e le forze dell'ordine stanno indagando sulla vicenda.