Tragico epilogo per l' 83enne scomparso da casa

Da bolognatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le ricerche di un uomo di 83 anni scomparso da casa lunedì 25 maggio si sono concluse con il ritrovamento del suo corpo in un'area verde vicino a un ospedale. La scoperta è avvenuta all'alba di martedì 26 maggio. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli sulle cause della morte o sulle circostanze del ritrovamento. La famiglia e le forze dell'ordine stanno indagando sulla vicenda.

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Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Mario Rampioni, 83 anni. Di lui non si avevano notizie da lunedì 25 maggio: il corpo è stato rinvenuto all'alba di martedì, 26 maggio, in un’area verde alle spalle dell'ospedale Bellaria.L'anziano si era allontanato dalla propria abitazione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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