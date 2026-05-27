Tragico epilogo per l' 83enne scomparso da casa
Le ricerche di un uomo di 83 anni scomparso da casa lunedì 25 maggio si sono concluse con il ritrovamento del suo corpo in un'area verde vicino a un ospedale. La scoperta è avvenuta all'alba di martedì 26 maggio. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli sulle cause della morte o sulle circostanze del ritrovamento. La famiglia e le forze dell'ordine stanno indagando sulla vicenda.
Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Mario Rampioni, 83 anni. Di lui non si avevano notizie da lunedì 25 maggio: il corpo è stato rinvenuto all'alba di martedì, 26 maggio, in un’area verde alle spalle dell'ospedale Bellaria.L'anziano si era allontanato dalla propria abitazione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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