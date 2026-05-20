Scomparso da diversi giorni tragico epilogo | ritrovato senza vita

Nella mattinata di oggi, mercoledì 20 maggio, sono state concluse le operazioni di ricerca di un uomo di 64 anni residente a Ghedi, scomparso da lunedì 11 maggio. Le indagini e le ricerche sono proseguite per diversi giorni senza esito fino al ritrovamento del corpo senza vita. La scomparsa aveva destato preoccupazione tra amici e familiari che avevano segnalato la sua assenza alle autorità. Le forze dell’ordine ora stanno lavorando per chiarire le circostanze del decesso.

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