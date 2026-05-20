Scomparso da diversi giorni tragico epilogo | ritrovato senza vita
Nella mattinata di oggi, mercoledì 20 maggio, sono state concluse le operazioni di ricerca di un uomo di 64 anni residente a Ghedi, scomparso da lunedì 11 maggio. Le indagini e le ricerche sono proseguite per diversi giorni senza esito fino al ritrovamento del corpo senza vita. La scomparsa aveva destato preoccupazione tra amici e familiari che avevano segnalato la sua assenza alle autorità. Le forze dell’ordine ora stanno lavorando per chiarire le circostanze del decesso.
Si sono concluse nella mattinata di oggi, mercoledì 20 maggio, le ricerche dell’uomo di 64 anni residente a Ghedi, di cui non si avevano più notizie da lunedì 11 maggio. L’esito è purtroppo drammatico: è stato trovato senza vita nel solaio della sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, il. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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Il corpo senza vita del giornalista colombiano Mateo Pérez Rueda, 25 anni, è stato ritrovato l’8 maggio 2026 in una zona rurale del dipartimento di Antioquia, nel nord della Colombia, dopo tre giorni di ricerche. Il reporter era scomparso il 5 maggio mentre si tr x.com
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