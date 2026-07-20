Un uomo di 67 anni è morto in un incidente in bicicletta in Versilia, travolto da un’auto mentre pedalava. L’uomo era coinvolto nel processo relativo alla morte di una giovane operaia in un’azienda tessile, per la quale aveva patteggiato una condanna nel 2021. La vittima stava trascorrendo le vacanze in zona, percorrendo una strada locale in sella alla bicicletta da corsa.

L’imprenditore tessile Daniele Faggi, 67 anni, è stato travolto da un’auto mentre pedalava in Versilia. Nel 2021 aveva patteggiato una condanna per la morte di una giovane operaia nell’azienda di Montemurlo È morto mentre percorreva in sella alla sua bicicletta da corsa una delle strade della Versilia dove stava trascorrendo un periodo di vacanza.Daniele Faggi, 67 anni, imprenditore tessile di Montemurlo, coinvolto nella morte sul lavoro di Luana D’Orazio è deceduto nella mattinata di domenicain un incidente stradale avvenuto lungo via di Montramito, tra Massarosa e Viareggio. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, Faggi stava pedalando nella stessa direzione di marcia di una Fiat Panda quando, per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto l’impatto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Muore in un incidente in bici Daniele Faggi, coinvolto nel processo per la morte di Luana D’Orazio

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