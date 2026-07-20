Un uomo di 42 anni è deceduto durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. È stato bloccato a terra dagli agenti, con spray al peperoncino e le mani legate dietro la schiena. Durante l’intervento, ha urlato “Basta, aiuto”. L’uomo, di nazionalità marocchina e con permesso di soggiorno, è morto in via Svevo, nel centro del quartiere.

È morto dopo essere stato bloccato a terra dagli agenti, spray al peperoncino e mani legate dietro la schiena. Abderrahim Fakir, 42 anni, marocchino con regolare permesso di soggiorno, è deceduto ieri in via Svevo, nel cuore del Pilastro, quartiere popolare di Bologna già noto per l’incursione di Matteo Salvini in un condominio nel 2020. Fakir, titolare di un’impresa di facchinaggio, era arrivato al Pilastro per far visita ad alcuni parenti. Verso mezzogiorno alcuni residenti hanno segnalato un uomo in escandescenza in un garage. Sul posto sono arrivate una volante e un’ambulanza del 118. Secondo la ricostruzione della questura, l’uomo si è scagliato contro gli agenti, danneggiando anche un’auto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Muore durante un fermo di polizia al Pilastro di Bologna. L’ultimo grido: “Basta, aiuto”

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42enne MUORE in manette durante fermo della polizia a BOLOGNA | The Essential

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