Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto durante un intervento della polizia in via Svevo, nel quartiere Pilastro a Bologna. Secondo quanto riferito, alcuni residenti avevano chiamato il 113 perché l’uomo aveva dato in escandescenze nello spazio dei garage. La sua sorella ha detto che lo hanno ucciso. La polizia ha avviato un’indagine sull’accaduto.

Un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto, in tarda mattinata al Pilastro a Bologna. In base a quanto si apprende, era in corso un controllo di polizia in via Svevo: a chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l’uomo, nello spazio dei garage, aveva dato in escandescenze. Una volante è arrivata sul posto e - in base alle prima informazioni - anche il 118. L’uomo avrebbe dato dei colpi alla volante della polizia; gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero poi spruzzato all’uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. Il 42enne, secondo le prime informazioni, avrebbe poi accusato un malore ed è deceduto. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - "Aiuto, basta", a Bologna un 43enne muore durante un intervento della polizia. La sorella: "L'hanno ammazzato"

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Uomo ammanettato muore durante intervento della polizia a Bologna. «Aiuto, basta!», le urla

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