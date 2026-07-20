Muore durante l' intervento della polizia | parlano i residenti
Un uomo è morto durante un intervento della polizia in un quartiere di Bologna. I residenti riferiscono di aver visto agenti intervenire in strada e di aver udito richieste di collaborazione. Dopo alcuni momenti, l’uomo è stato soccorso ma è deceduto. I testimoni hanno descritto la scena come improvvisa e tesa, senza ulteriori dettagli sulle cause. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’accaduto.
Bologna, quartiere Pilastro. I testimoni che hanno assistito alla morte di Fakir raccontano cosa hanno visto e sentito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Morto durante intervento della polizia a Bologna, la sorella: Ucciso a sangue freddo, giustizia
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