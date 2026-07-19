uomo muore durante un intervento della polizia a bologna

Notizia in breve

Un uomo è morto durante un intervento delle forze dell’ordine nel quartiere Pilastro di Bologna. La polizia è intervenuta in quella zona, ma al momento non sono ancora note le cause precise della morte né come si sia svolto l’episodio. Le autorità stanno svolgendo accertamenti per chiarire i dettagli dell’intervento e le circostanze che hanno portato al decesso.