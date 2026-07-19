Uomo muore durante un intervento della polizia a Bologna

Da ilrestodelcarlino.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è morto durante un intervento delle forze dell’ordine nel quartiere Pilastro di Bologna. La polizia è intervenuta in quella zona, ma al momento non sono ancora note le cause precise della morte né come si sia svolto l’episodio. Le autorità stanno svolgendo accertamenti per chiarire i dettagli dell’intervento e le circostanze che hanno portato al decesso.

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Intervento delle forze dell'ordine nel quartiere Pilastro. La dinamica di quanto accaduto e la causa della morte sono in fase di accertamento  . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Bologna, uomo ammanettato muore durante intervento della polizia

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