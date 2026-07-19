bologna 43enne muore durante un intervento della polizia

Un uomo di 43 anni è deceduto nel primo pomeriggio di oggi nel rione Pilastro di Bologna durante un intervento delle forze dell’ordine. La polizia era intervenuta per un’operazione di routine, ma durante le attività il 43enne ha perso la vita. Le autorità stanno verificando le cause del decesso e stanno conducendo accertamenti sulla situazione. La notizia è stata confermata dalle forze dell’ordine.

Un uomo di 43 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 19 luglio, durante un intervento delle forze dell’ordine nel rione Pilastro di Bologna. La vittima, identificata con le iniziali A.F., abitava in uno stabile di via Svevo. Secondo le prime informazioni, l’uomo si trovava in uno stato di forte agitazione. Non è ancora chiaro che cosa abbia provocato la sua condizione e, in particolare, se possa esserci stato un eventuale consumo di sostanze. Per questo motivo erano stati richiesti sia l’intervento di un’ambulanza sia quello della polizia. L’intervento degli agenti. Gli agenti arrivati in via Svevo avrebbero cercato di calmare il 43enne, riuscendo poi a bloccarlo a terra e a immobilizzarlo con delle fascette. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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