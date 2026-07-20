È morto a 75 anni Kevin Keegan, ex calciatore e leggenda del Liverpool. Keegan ha giocato con il club dal 1971 al 1977, conquistando tre campionati inglesi, una Coppa d'Inghilterra, una Coppa dei Campioni e due Coppe Uefa. Durante la sua carriera ha vinto due Palloni d'Oro. La notizia ha suscitato commozione nel mondo del calcio.

(Adnkronos) - Lutto nel mondo del calcio: è morto a 75 anni la leggenda del Liverpool e del calcio inglese Kevin 'King' Keegan. Keegan ha giocato con i Reds dal 1971 al 1977, vincendo 3 campionati inglesi, una Coppa d'Inghilterra, una Coppa del Campioni e 2 Coppe Uefa. Lasciato il LIverpool, club con il quale collezionò 230 presenze e 68 reti, giocò fino al 1980 ad Amburgo e in quegli anni conquistò due palloni d'oro nel 1978 e nel 1979 oltre a vincere una Bundesliga, scendendo in campo 90 volte e firmando 32 gol. Ha vestito per 10 anni la maglia della nazionale inglese, dal 1972 al 1982 con 63 presenze e 21 reti. Appesi gli scarpini al chiodo ha intrapreso la carriera da allenatore sulle panchine di Newcastle e Manchester City, oltre a fare il ct della nazionale inglese per un anno tra il 1999 e il 2000. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Muore a 75 anni la leggenda del Liverpool Kevin Keegan, vinse due palloni d'oro

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England and Liverpool legend Kevin Keegan dies aged 75

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