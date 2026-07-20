Addio a Kevin Keegan leggenda del calcio inglese | è morto a 75 anni lottava contro il cancro

Da sportmediaset.mediaset.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, è morto a 75 anni dopo aver combattuto contro il cancro. La notizia è stata annunciata dalla famiglia tramite una nota stampa, senza ulteriori dettagli sulla causa o sulla malattia. Keegan era noto per la sua carriera da calciatore e allenatore, e la sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo dello sport.

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Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni. Lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa: "Con immensa tristezza annunciamo che Kevin Keegan è morto. L'ex giocatore e commissario tecnico dell'Inghilterra combatteva contro un tumore ed era circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti". Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e ct della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro: "È al quarto stadio, mi stanno curando con un metodo sperimentale"., "Era un marito, padre e nonno amatissimo - prosegue la nota della famiglia -. È un momento estremamente difficile e chiediamo rispetto della nostra privacy". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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