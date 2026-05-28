La Commissione europea ha multato Temu con 200 milioni di euro per aver venduto prodotti illegali e potenzialmente rischiosi ai consumatori. La sanzione è stata decisa dopo aver riscontrato che la piattaforma aveva messo in commercio articoli non conformi alle normative di sicurezza. Le autorità hanno evidenziato che i prodotti violavano le leggi europee, mettendo a rischio la salute degli utenti. La società ha ricevuto un avviso e ha tempo per adeguarsi alle regolamentazioni.

Vendita di prodotti illegali e conseguente danno per i consumatori: la Commissione europea, ai sensi della legge sui servizi digitali (Dsa) ha inflitto una multa di 200 milioni di euro alla piattaforma Temu – colosso cinese dell’e-commerce – per non aver identificato, analizzato e valutato accuratamente i rischi sistemici derivanti dall’offerta di prodotti illegali. Secondo le prove a disposizione, i consumatori hanno un’alta possibilità di acquistare da Temu articoli potenzialmente pericolosi per la salute. Le prove sono state raccolte durante un’operazione di mystery shopping, ovvero un’analisi sotto copertura per valutare la qualità dei servizi erogati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Multa da 200 milioni di euro a Temu: “Vendeva prodotti illegali potenzialmente rischiosi”

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