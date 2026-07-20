Muchova Subisce Nuovo Intervento | Salta il Torneo in Canada ma Rassicura i Fan

Karolina Muchova si è sottoposta a un nuovo intervento e ha annunciato di non partecipare al torneo in Canada. La tennista ha condiviso un messaggio sui social, accompagnato da una foto in felpa e un sorriso, rassicurando i fan sulla sua condizione. Dopo giorni di voci sulla sua salute, ha scelto di comunicare direttamente, trasmettendo calma e serenità.

Un messaggio rapido, una foto in felpa, un sorriso accennato: a volte basta poco per riportare calma. Così Karolina Muchova ha parlato ai suoi tifosi dopo giorni di voci, scegliendo la strada della chiarezza e di un’energia quieta, che è un po’ la sua firma. C’è un momento dell’estate in cui il tennis cambia luce. Le giornate si fanno più corte, le palline scorrono più veloci, e tutti guardano alle hard court del Nord America. In mezzo a questa transizione, il nome di Karolina Muchova torna a bussare alla porta della memoria: quella finale al Roland Garros 2023, persa al terzo contro Swiatek, è ancora una ferita bella. Classe 1996, gioco pieno, mano finissima. 🔗 Leggi su Tvplay.it

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