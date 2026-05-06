Dolly Parton ha deciso di cancellare gli spettacoli previsti a Las Vegas, dopo aver già rimandato alcune date in precedenza. La cantante ha annunciato che i problemi di salute di cui soffre sono curabili e ha rassicurato i fan sulla sua condizione. La decisione riguarda la sua residency, che avrebbe dovuto tenersi nella città statunitense, ma è stata sospesa per motivi medici.

Dolly Parton ha annullato la sua residency a Las Vegas, già rimandata in precedenza, a causa di persistenti problemi di salute. Ha però voluto rassicurare i suoi fan, preoccupati per lei. La cantante, membro della Country Music Hall of Fame, ha pubblicato un reel su Instagram, aggiornando i followers sui suoi spettacoli, sulle proprie condizioni e sugli altri progetti in cantiere. «Ho delle buone notizie e una cattiva. Ma la buona notizia è che sto rispondendo molto bene alle cure e ai trattamenti e sto migliorando ogni giorno», ha affermato. «La brutta notizia è che ci vorrà un po’ di tempo prima che io sia di nuovo in forma per le esibizioni dal vivo, perché alcuni farmaci e trattamenti mi fanno venire un po’ di vertigini, come diceva mia nonna.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dolly Parton cancella gli spettacoli di Las Vegas per problemi di salute, ma rassicura i fan: «Tutto ciò che ho è curabile»

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