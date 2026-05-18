Nuovo intervento al cuore per Mario Cipollini E rassicura subito i fan | Perfettamente riuscito
Mario Cipollini ha recentemente subito un intervento al cuore, che si è concluso con successo. L’ex ciclista ha condiviso sui social network un messaggio in cui ha confermato che l’operazione è stata completata senza problemi. Nei giorni scorsi, Cipollini aveva pubblicato aggiornamenti sulla sua condizione, ricevendo numerosi messaggi di incoraggiamento dai suoi fan. Al momento, non sono stati resi noti altri dettagli riguardo alla procedura o alle sue condizioni di salute.
Una nuova operazione al cuore per Mario Cipollini. L’ex velocista, molto attivo sui social dove interagisce quotidianamente con la sua community di appassionati, ha comunicato via Instagram di essersi sottoposto ad un secondo intervento al cuore dopo quello dello scorso autunno durante il quale gli era stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo. Cipollini non ha perso tempo nel postare sui social un video messaggio a pochi istanti dal risveglio dall'anestesia per l'operazione, necessaria per rimettere ordine alla parte "elettrica" del muscolo cardiaco. L’operazione è stata effettuata nella mattinata di oggi, lunedì 18 maggio a Tor Vergata, dall’equipe del professor Andrea Natale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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