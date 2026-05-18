Nuovo intervento al cuore per Mario Cipollini E rassicura subito i fan | Perfettamente riuscito

Mario Cipollini ha recentemente subito un intervento al cuore, che si è concluso con successo. L’ex ciclista ha condiviso sui social network un messaggio in cui ha confermato che l’operazione è stata completata senza problemi. Nei giorni scorsi, Cipollini aveva pubblicato aggiornamenti sulla sua condizione, ricevendo numerosi messaggi di incoraggiamento dai suoi fan. Al momento, non sono stati resi noti altri dettagli riguardo alla procedura o alle sue condizioni di salute.

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