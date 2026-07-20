mozione unitaria su mps oggi il voto in provincia e intesa rassicura siena

Oggi si svolge in Consiglio provinciale una seduta dedicata alla mozione unitaria su Mps, con voto previsto alle 11. La questione riguarda il futuro della banca e coinvolge diversi attori politici locali. Contestualmente, l’istituto di credito ha comunicato rassicurazioni riguardo alle sue attività a Siena. La riunione si concentra sulla posizione degli enti locali e sulle strategie per il rilancio dell’azienda bancaria.

Il futuro di Mps è anche oggi al centro dell’agenda politica senese. Sarà infatti portata in approvazione nella seduta monotematica del Consiglio provinciale di oggi (ore 11.30 Palazzo del Governo), una mozione urgente e unitaria a salvaguardia del legame tra Banca Monte dei Paschi di Siena e il territorio. Il documento ha l’obiettivo di impegnare la Provincia di Siena a farsi portavoce, presso gli organismi competenti, di una serie di iniziative istituzionali e straordinarie a tutela dell’economia reale, dell’occupazione e dello sviluppo del sistema economico locale. Il testo della mozione, che porta la firma della presidente Agnese... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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