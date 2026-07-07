È stata depositata una mozione unitaria sulla tutela di Banca Mps, che sarà discussa durante una seduta monotematica del Consiglio provinciale di Siena il 20 luglio alle 11. La proposta riguarda misure di tutela e interventi per la banca, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici. La mozione è stata presentata nei giorni scorsi e si svolgerà in occasione dell’appuntamento consiliare programmato per quella data.

È stata ufficialmente depositata nei giorni scorsi, per essere portata in approvazione nella seduta monotematica del Consiglio provinciale di Siena, in programma lunedì 20 luglio (ore 11.30 Palazzo del Governo), una mozione urgente e unitaria a salvaguardia del legame tra Banca Monte dei Paschi di Siena e il territorio senese. Il documento ha l’obiettivo di impegnare la Provincia a farsi portavoce, presso gli organismi competenti, di una serie di iniziative istituzionali e straordinarie a tutela dell’economia reale, dell’occupazione e dello sviluppo del sistema economico locale. Il testo della mozione, che porta la firma della presidente... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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