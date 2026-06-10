La sindaca di Siena propone un tavolo con Regione e Provincia per affrontare le questioni legate a Monte dei Paschi. Ha dichiarato che non si resterà spettatori, sottolineando la necessità di un confronto istituzionale. La posizione si riferisce alle operazioni in corso e alla gestione della crisi bancaria. La richiesta mira a coordinare le azioni tra enti locali e regionali, mantenendo un approccio rispettoso delle competenze e delle delicatezze della situazione.

“Le vicende che riguardano il Monte dei Paschi di Siena devono essere affrontate con senso istituzionale, rispetto delle competenze e piena consapevolezza della delicatezza delle operazioni in corso. Le scelte societarie e di mercato appartengono alle sedi competenti e devono essere valutate sulla base degli atti ufficiali, sotto la vigilanza delle autorità preposte. Ma questo non significa che Siena, la Provincia e la Regione debbano restare in silenzio o limitarsi ad assistere”. “A tal fine ritengo opportuno — prosegue la sindaca — promuovere un tavolo interistituzionale territoriale sulla situazione del Monte dei Paschi, che coinvolga il Comune di Siena, la Provincia, la Regione, i consiglieri regionali e i parlamentari eletti sul territorio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Mps, sindaca di Siena: “Propongo un tavolo con Regione e Provincia, non resteremo spettatori”

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