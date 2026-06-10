Mps sindaca di Siena | Propongo un tavolo con Regione e Provincia non resteremo spettatori

Da firenzepost.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La sindaca di Siena propone un tavolo con Regione e Provincia per affrontare le questioni legate a Monte dei Paschi. Ha dichiarato che non si resterà spettatori, sottolineando la necessità di un confronto istituzionale. La posizione si riferisce alle operazioni in corso e alla gestione della crisi bancaria. La richiesta mira a coordinare le azioni tra enti locali e regionali, mantenendo un approccio rispettoso delle competenze e delle delicatezze della situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“Le vicende che riguardano il Monte dei Paschi di Siena devono essere affrontate con senso istituzionale, rispetto delle competenze e piena consapevolezza della delicatezza delle operazioni in corso. Le scelte societarie e di mercato appartengono alle sedi competenti e devono essere valutate sulla base degli atti ufficiali, sotto la vigilanza delle autorità preposte. Ma questo non significa che Siena, la Provincia e la Regione debbano restare in silenzio o limitarsi ad assistere”. “A tal fine ritengo opportuno — prosegue la sindaca — promuovere un tavolo interistituzionale territoriale sulla situazione del Monte dei Paschi, che coinvolga il Comune di Siena, la Provincia, la Regione, i consiglieri regionali e i parlamentari eletti sul territorio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

mps sindaca di siena propongo un tavolo con regione e provincia non resteremo spettatori
© Firenzepost.it - Mps, sindaca di Siena: “Propongo un tavolo con Regione e Provincia, non resteremo spettatori”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Piazza di Siena da record, 77mila spettatori per l'edizione del Centenario e boom socialL'edizione del Centenario dello CSIO di Roma Piazza di Siena ha registrato un’affluenza di 77.

Mps, vince Lovaglio: Delfin e Banco Bpm determinanti per il ribaltone di SienaAll'assemblea di Monte dei Paschi di Siena si è verificato un cambiamento di leadership, con un esito che ha sorpreso molti.

Temi più discussi: La beffa dopo la rivincita. Siena senza più il Monte e la paura dell’irrilevanza; Montepaschi senza Siena, una città inquieta: In gioco l’identità della banca più antica al mondo e la difesa dei posti di lavoro; Nuova Fondazione Mps, Provincia e Comuni: Ora condividiamo priorità di intervento; MPS, FABIO: BANCA PARTE DELLA STORIA E DEL FUTURO DI SIENA, COMUNE SEGUE SVILUPPO.

mps sindaca di sienaMPS, FABIO PROPONE UN TAVOLO ISTITUZIONALE PER DIFENDERE SIENAIl sindaco chiede il coinvolgimento di enti e rappresentanti del territorio per monitorare gli sviluppi della banca. Al centro dell'attenzione lavoro, radicamento locale e tutela del patrimonio storic ... oksiena.it

mps sindaca di sienaMps, Fabio chiama il tavolo tra istituzioni: Siena non può restare spettatrice. Di Pietra interviene sul Mangia a LovaglioUn tavolo interistituzionale per seguire da vicino il futuro di Monte dei Paschi e una richiesta chiara: Siena non può restare spettatrice mentre si decide il destino della banca che più di ogni altra ... sienanews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web