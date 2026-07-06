Moviola Portogallo Spagna | gli episodi dubbi del match diretto da Taylor

Notizia in breve

Durante la partita tra Portogallo e Spagna negli ottavi di finale dei Mondiali 2026, sono stati discussi alcuni episodi dubbi. La moviola ha analizzato diverse situazioni di gioco, senza però fornire dettagli specifici su eventuali decisioni o errori arbitrali. La partita è stata diretta da un arbitro internazionale, e le immagini hanno mostrato momenti controversi che sono stati soggetti a revisione. Non sono state indicate sanzioni o decisioni ufficiali riguardanti gli episodi contestati.