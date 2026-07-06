Moviola Portogallo Spagna | gli episodi dubbi del match diretto da Taylor
Durante la partita tra Portogallo e Spagna negli ottavi di finale dei Mondiali 2026, sono stati discussi alcuni episodi dubbi. La moviola ha analizzato diverse situazioni di gioco, senza però fornire dettagli specifici su eventuali decisioni o errori arbitrali. La partita è stata diretta da un arbitro internazionale, e le immagini hanno mostrato momenti controversi che sono stati soggetti a revisione. Non sono state indicate sanzioni o decisioni ufficiali riguardanti gli episodi contestati.
Moviola Portogallo Spagna: gli episodi dubbi del match, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. La moviola di Portogallo Spagna, con gli episodi dubbi della sfida valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Arbitro dell’incontro l’inglese Anthony Taylor. PRIMO TEMPO Dubbi su una possibile deviazione di Unai Simon, il corner al Portogallo non viene accordato ed è probabile che sia giusto così. Su un angolo al 10?, CR7 finisce a terra per una trattenuta, timide proteste. Al 20? pericoloso Cancelo, azione inficiata dalla posizione di fuorigioco di Bruno Fernandes che gli restituisce la palla. Alla pausa di metà tempo si può fare il primo bilancio: gioco fluido, pochissime le interruzioni, finora sono stati fischiati 4 falli, equamente spartiti tra le due nazionali. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Fable senza doppiaggio in italiano. Gli attori di Spagna, Italia e Giappone si sono rifiutati di addestrare l'IA con le loro voci e questa è la conseguenza. reddit