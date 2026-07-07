Moviola Argentina Egitto | gli episodi dubbi del match diretto da Letexier
Durante gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 tra Argentina ed Egitto sono stati discussi alcuni episodi controversi. La moviola ha analizzato diverse azioni, senza tuttavia specificare i dettagli dei singoli interventi arbitrali. La partita è stata diretta dall’arbitro francese Letexier. Non sono stati comunicati eventuali interventi o decisioni revisionate dalla revisione video. La gara si è conclusa con il risultato finale, senza ulteriori chiarimenti pubblici sui episodi controversi.
Moviola Argentina Egitto: gli episodi dubbi del match, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. La moviola di Argentina Egitto, con gli episodi dubbi della sfida valida per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Arbitro dell’incontro il francese Francois Letexier. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. PRIMO TEMPO Scontro di Enzo Fernandez con Hany, l’argentino rimane a terra per qualche secondo. Lo stesso centrocampista di Scaloni non accetta la decisione di un fallo commesso su Salah. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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