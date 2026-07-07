Moviola Argentina Egitto | gli episodi dubbi del match diretto da Letexier

Notizia in breve

Durante gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 tra Argentina ed Egitto sono stati discussi alcuni episodi controversi. La moviola ha analizzato diverse azioni, senza tuttavia specificare i dettagli dei singoli interventi arbitrali. La partita è stata diretta dall’arbitro francese Letexier. Non sono stati comunicati eventuali interventi o decisioni revisionate dalla revisione video. La gara si è conclusa con il risultato finale, senza ulteriori chiarimenti pubblici sui episodi controversi.