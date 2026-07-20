I Carabinieri hanno effettuato controlli nel centro storico e a Chiaia, denunciando sette persone. Tra queste, alcuni parcheggiatori abusivi sono stati identificati. Durante le operazioni, sono state sequestrate munizioni e sequestrati veicoli in sosta irregolare. I servizi sono stati svolti nelle aree più frequentate dalla movida, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza pubblica.

Centro storico e Chiaia, raffica di controlli nella movida: denunciati parcheggiatori abusivi e sequestrate munizioni. Servizi straordinari nelle aree della movida. Proseguono le attività di controllo dei Carabinieri della Compagnia Napoli Centro nelle zone più frequentate della movida cittadina. Le verifiche hanno interessato il centro storico e il quartiere Chiaia, con controlli su persone, veicoli ed esercizi commerciali. A diffondere la notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Il bilancio delle operazioni. Nel corso del servizio sono state identificate 84 persone e controllati 36 veicoli. I militari hanno inoltre contestato 18 violazioni del Codice della Strada. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Movida a Napoli, controlli dei Carabinieri: sette denunce tra Chiaia e centro storico

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DENTRO LA MALA MOVIDA DI TRASTEVERE: In Pattuglia con i Carabinieri

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