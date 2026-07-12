Nella zona di Chiaia e San Ferdinando sono stati effettuati controlli straordinari nelle aree della movida, con verifiche su persone, veicoli ed esercizi commerciali. Durante l’operazione sono state elevate sanzioni e presentate denunce ai responsabili di alcuni locali. Le verifiche sono state condotte da forze interforze per garantire il rispetto delle normative vigenti. Nessun dettaglio sui numeri specifici o sui soggetti coinvolti è stato comunicato.

San Ferdinando e Chiaia, controlli straordinari nella movida: verifiche su persone, veicoli ed esercizi commerciali. Operazione interforze nel cuore della movida. Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della movida cittadina. Nella serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato, insieme alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale e al personale dell’ASL Napoli 1, hanno effettuato verifiche nella zona dei baretti di Chiaia e nelle strade circostanti. All’operazione hanno preso parte anche i poliziotti dei commissariati San Ferdinando, Vicaria-Mercato e Ponticelli, oltre al personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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© Puntomagazine.it - Napoli, controlli nella movida di Chiaia: denunce e sanzioni nei locali

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Carabinieri e polizia municipale nella movida. Controlli ai B&B e nei locali della Napoli bene

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Nella serata di ieri, la Questura di Napoli ha attuato un vasto intervento di controllo a San Ferdinando, per garantire sicurezza e legalità nella movida, con particolare attenzione ai baretti di Chiaia e alle vie circostanti. Continua la lettura : ift.tt/b2pmXOi x.com

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