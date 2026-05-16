Blitz dei carabinieri nel centro storico di Napoli | 2 denunce e locali sanzionati
Nella giornata di oggi, i carabinieri hanno condotto un intervento nel centro storico di Napoli e nei Quartieri Spagnoli, portando a due denunce e alla sanzione di alcuni locali. L'attività di controllo ha coinvolto diverse zone della zona centrale della città, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle normative vigenti. Durante il servizio, sono stati controllati numerosi esercizi commerciali e persone, con conseguenti sanzioni e denunce per irregolarità riscontrate.
Un servizio straordinario di controllo del territorio ha interessato il centro storico di Napoli e i Quartieri Spagnoli. L'operazione, condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli con il supporto del personale dell'Asl e della polizia municipale, ha portato all'identificazione di 67. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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