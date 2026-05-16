Blitz dei carabinieri nel centro storico di Napoli | 2 denunce e locali sanzionati

Nella giornata di oggi, i carabinieri hanno condotto un intervento nel centro storico di Napoli e nei Quartieri Spagnoli, portando a due denunce e alla sanzione di alcuni locali. L'attività di controllo ha coinvolto diverse zone della zona centrale della città, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle normative vigenti. Durante il servizio, sono stati controllati numerosi esercizi commerciali e persone, con conseguenti sanzioni e denunce per irregolarità riscontrate.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui