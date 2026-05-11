Civitanova picchiato dal branco per una sigaretta che non aveva | giovane ferito al volto nella notte della movida
Nella notte a Civitanova, un giovane è stato aggredito da un gruppo di persone nei giardini di fronte a una discoteca sul lungomare Sud. Secondo le testimonianze, l’aggressione avvenuta durante il momento della movida ha causato lesioni al volto del ragazzo. La vittima aveva chiesto una sigaretta, che però non aveva, prima di essere presa di mira dal branco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.
CIVITANOVA - Violenza durante la notte della movida. Un giovane è stato aggredito da un gruppo di magrebini nei giardini di fronte alla discoteca Shada, sul lungomare Sud. È successo intorno alle 4 e sono in corso le indagini da parte degli agenti del commissariato, al lavoro per ricostruire l’accaduto. Stando a quanto emerso, sei magrebini si sarebbero avvicinati ad alcuni ragazzi italiani, chiedendo ad uno di loro una sigaretta. I fatti Un giovane, di 23 anni, ha detto di non avere la sigaretta ed è scattata la reazione violenta del branco. Il ragazzo è stato colpito al volto, riportando anche ferite a un occhio. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Notizie correlate
Leggi anche: Rissa nella notte in via San Mamolo: giovane picchiato, caccia al branco
Leggi anche: Piazza Mercantile, follia nella movida: "No" a una sigaretta, il branco lo massacra di botte