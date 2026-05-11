Civitanova picchiato dal branco per una sigaretta che non aveva | giovane ferito al volto nella notte della movida

Nella notte a Civitanova, un giovane è stato aggredito da un gruppo di persone nei giardini di fronte a una discoteca sul lungomare Sud. Secondo le testimonianze, l’aggressione avvenuta durante il momento della movida ha causato lesioni al volto del ragazzo. La vittima aveva chiesto una sigaretta, che però non aveva, prima di essere presa di mira dal branco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

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