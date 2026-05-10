Omicidio in Piazza Fontana Sako assassinato mentre andava al lavoro Ora è caccia al branco di giovanissimi
Un uomo è stato assassinato in Piazza Fontana mentre si recava al lavoro. È stato colpito con tre fendenti al petto, inferti con un’arma da taglio di presumibile piccola dimensione, come un coltello o un oggetto appuntito, forse un cacciavite. La polizia sta cercando di identificare un gruppo di giovani sospettati, ritenuti coinvolti nell’aggressione. La vittima è deceduta sul luogo dell’attacco.
Lo hanno ucciso con tre fendenti al petto, sferrati con estrema violenza con un’arma da taglio. Un coltello o comunque un oggetto appuntito, si ipotizza persino un cacciavite. Sako Bakari, 35 anni originario del Mali, si è accasciato sull’asfalto di piazza Fontana, in città vecchia a Taranto, a due passi dal ponte Sant’Egidio, conosciuto da tutti come ponte di pietra. Ha avuto appena il tempo di urlare soltanto qualche parola, dopo un breve quanto vano tentativo di fuga. Poi è spirato, mentre i suoi aggressori, quattro giovanissimi quasi certamente tarantini, si sono allontanati velocemente scomparendo nei vicoli. Cosa è successo Sako è spirato subito mentre scoccavano le 5,40 del mattino.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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