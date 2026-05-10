Omicidio in Piazza Fontana Sako assassinato mentre andava al lavoro Ora è caccia al branco di giovanissimi

Un uomo è stato assassinato in Piazza Fontana mentre si recava al lavoro. È stato colpito con tre fendenti al petto, inferti con un’arma da taglio di presumibile piccola dimensione, come un coltello o un oggetto appuntito, forse un cacciavite. La polizia sta cercando di identificare un gruppo di giovani sospettati, ritenuti coinvolti nell’aggressione. La vittima è deceduta sul luogo dell’attacco.

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