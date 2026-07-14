Il giocatore francese non prenderà parte all’amichevole contro il Basilea a causa di problemi al ginocchio. Le sue condizioni sono state valutate dall’equipe medica, che ha deciso di non farlo scendere in campo. La sua presenza in altre partite è ancora da confermare. La sessione di allenamento alla Continassa si è svolta con il giocatore a bordo campo, ma senza partecipare alle esercitazioni di gruppo.

. Come sta il francese. l primo “vernissage” della nuova stagione alla Continassa si è aperto sotto un’atmosfera decisamente atipica e a tratti grigia. Tra i molti “lavori in corso” nel centro sportivo, l’assenza dei nazionali reduci dal Mondiale negli USA e l’affollamento di esuberi di rientro dai rispettivi prestiti, l’unico vero volto nuovo sul campo è il giovane Jeff Ekhator. A complicare i piani dello staff, tuttavia, è stato il problema al ginocchio destro di Khéphren Thuram. Il centrocampista francese ha catalizzato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori presentandosi con una vistosa fasciatura dovuta a una sindrome femoro-rotulea, un fastidio emerso già nel finale dello scorso campionato e del tutto simile alla tendinopatia rotulea che sta tormentando Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Thuram, la verità sulle condizioni del ginocchio e sul rientro anticipato: salterà l’amichevole col Basilea

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La Gazzetta tranquillizza tutti: anche senza vendere Yildiz la Juventus ha i giocatori per fare 100 milioni di plusvalenze. Vero: peccato però che poi rimanga senza squadra Le plusvalenze eventualmente maturate cedendo Bremer, Thuram, Cambiaso ecc. non x.com