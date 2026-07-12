Marco Bezzecchi è stato sottoposto a intervento chirurgico presso l’Ospedale Universitario di Sassuolo. La frattura della clavicola sinistra è stata ridotta e stabilizzata dal Dottor Giuseppe Porcellini. L’operazione si è conclusa con successo. Il pilota dovrebbe rientrare in pista a Silverstone.

Marco Bezzecchi è stato operato con successo dal Dottor Giuseppe Porcellini presso l’Ospedale Universitario di Sassuolo: la frattura della clavicola sinistra è stata ridotta e stabilizzata. Sebbene sia ancora presto per definire i tempi di recupero, il team medico auspica che il pilota Aprilia possa essere già pronto per il prossimo Gran Premio di Silverstone, in programma a inizio agosto. La prognosi verrà comunque sciolta nei prossimi giorni, in base all’evoluzione del quadro clinico. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - MotoGp, Bezzecchi operato alla spalla: rientro previsto a Silverstone

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