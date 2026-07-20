motogp aprilia aggiorna sulle condizioni di marco bezzecchi obiettivo tornare a silverstone

Marco Bezzecchi sta recuperando da un infortunio e punta a tornare in pista a Silverstone. L’obiettivo è riprendere le gare dopo un incidente che ha richiesto interventi e cure. Attualmente, il pilota sta seguendo un percorso di riabilitazione. Nessuna data ufficiale di rientro è stata comunicata. La sua condizione viene monitorata giorno per giorno, mentre lavora per tornare a gareggiare in piena forma.

Marco Bezzecchi sta combattendo su due fronti per tornare pienamente competitivo già al Gran Premio di Gran Bretagna di Silverstone. In realtà, sarebbero tre, i fronti. Quello più importante è quello nascosto, ossia l’ambito interiore, legato a fiducia ed emozioni. Tuttavia, si può essere sicuri quanto si vuole, ma se il corpo non regge, allora non si può scendere in pista. Dunque, restiamo sul doppio contesto di recupero in cui il ventisettenne riminese si sta impegnando dopo il tremendo mese di giugno, al quale ha fatto seguito un GP di Germania traumatico, in tutti i sensi. Aprilia ha rilasciato una nota stampa nella quale “vogliamo aggiornarvi sulle condizioni Marco Bezzecchi, che questa mattina si è sottoposto a una revisione di routine per la pulizia della ferita al ginocchio sinistro rimediata nella caduta al Sachsenring. 🔗 Leggi su Oasport.it

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