MotoGP Bezzecchi operato con successo | l’obiettivo è tornare a Silverstone
Il pilota dell’Aprilia è stato sottoposto a un intervento chirurgico riuscito all’ospedale di Sassuolo dopo aver riportato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra durante le qualifiche del Gran Premio di Germania al Sachsenring. L’obiettivo è il ritorno in pista per l’appuntamento di Silverstone.
Buone notizie per Marco Bezzecchi. Il pilota dell’ Aprilia è stato operato con successo all’ ospedale di Sassuolo dopo la frattura completa e scomposta della clavicola sinistra riportata nella caduta durante le qualifiche del Gran Premio di Germania al Sachsenring che aveva tenuto in ansia i tantissimi tifosi del pilota romagnolo. L’intervento è perfettamente riuscito e ora il pilota può iniziare il percorso di recupero. L’intervento a Sassuolo. Bezzecchi era rientrato in Italia nel pomeriggio di sabato dopo l’incidente avvenuto in pista, nel quale era caduto a circa 140 chilometri orari, venendo costretto a rinunciare al Gran Premio di Germania. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Segui gli aggiornamenti su MotoGP.
MotoGP a Brno, Bezzecchi (Aprilia) squalificato per GP Repubblica Ceca: la reazione nella Sprint
Notizie e thread social correlati
MotoGp, Bezzecchi operato alla spalla: rientro previsto a SilverstoneMarco Bezzecchi è stato sottoposto a intervento chirurgico presso l’Ospedale Universitario di Sassuolo.
Marco Bezzecchi operato a Sassuolo: “Intervento riuscito, ora speriamo di riaverlo in pista per Silverstone”Marco Bezzecchi è stato sottoposto a intervento chirurgico questa mattina all’ospedale di Sassuolo dopo una caduta a Sachsenring durante le...
Temi più discussi: Bezzecchi, le prime parole dopo l'infortunio alla clavicola; Marco Bezzecchi operato con successo, l'obiettivo è tornare a Silverstone; MotoGp, Bezzecchi cade e si frattura la clavicola: sarà operato; MotoGp, Bezzecchi cade e si infortunia: salta Gp di Germania, sarà operato.
#MotoGP, #Aprilia: #Bezzecchi operato con successo, speriamo di averlo a Silverstone x.com
MotoGp, Aprilia annuncia: Bezzecchi operato con successo dal professor Porcellini. Ecco quando potrebbe rientrare facebook
Bezzecchi operato con successo. Aprilia spera possa correre a SilverstoneIl dottor Porcellini ha ridotto e stabilizzato la frattura alla clavicola sinistra di Marco. La prognosi verrà sciolta nei prossimi giorni ... gpone.com
MotoGp, Bezzecchi operato. Aprilia spera in SilverstoneRedazione 12 Luglio 2026, 15:35 Roma, 12 lug. (askanews) – È iniziato il recupero ... msn.com