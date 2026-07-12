MotoGP Bezzecchi operato con successo | l’obiettivo è tornare a Silverstone

Da thesocialpost.it 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il pilota dell’Aprilia è stato sottoposto a un intervento chirurgico riuscito all’ospedale di Sassuolo dopo aver riportato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra durante le qualifiche del Gran Premio di Germania al Sachsenring. L’obiettivo è il ritorno in pista per l’appuntamento di Silverstone.

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Buone notizie per Marco Bezzecchi. Il pilota dell’ Aprilia è stato operato con successo all’ ospedale di Sassuolo dopo la frattura completa e scomposta della clavicola sinistra riportata nella caduta durante le qualifiche del Gran Premio di Germania al Sachsenring che aveva tenuto in ansia i tantissimi tifosi del pilota romagnolo. L’intervento è perfettamente riuscito e ora il pilota può iniziare il percorso di recupero. L’intervento a Sassuolo. Bezzecchi era rientrato in Italia nel pomeriggio di sabato dopo l’incidente avvenuto in pista, nel quale era caduto a circa 140 chilometri orari, venendo costretto a rinunciare al Gran Premio di Germania. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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