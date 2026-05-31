La partenza del Gran Premio d’Italia di MotoGP è fissata per le ore 14:00 di quest’oggi. Si spera che la gara vera e propria possa fornire più emozioni dell’intensa, ma invero piuttosto monotona, Sprint di sabato. Il Mugello è un contesto che merita spettacolo ed è un tracciato che può fornirlo. Peraltro, c’è chi scatterà con il dente avvelenato, a cominciare da Marco Bezzecchi, che sicuramente non ha digerito l’esito della gara dimezzata. Una prima frenata prudente, definiamola così, ha condannato il riminese ad accontentarsi del quarto posto nella Sprint. Vero che non ha mostrato il passo di chi lo ha preceduto sul traguardo nei giri seguenti, però il fatto di dover recuperare terreno al principio della Sprint ha condizionato in negativo tutto il suo sabato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, GP Italia 2026. Marco Bezzecchi dovrà essere più spregiudicato! Nuova sfida in famiglia Aprilia al Mugello?

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Hasil Kualifikasi MotoGP GP Italia 2026 - Marco Bezzecchi Pole Position

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