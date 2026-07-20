Kevin Keegan è morto a 75 anni dopo aver combattuto contro il cancro. L’ex attaccante ha giocato in club come Liverpool, Amburgo, Southampton e Newcastle. Nel corso della carriera ha vinto il Pallone d’Oro nel 1978 e nel 1979. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo del calcio inglese.

Lutto nel mondo del calcio inglese. E’ morto all’età di 75 anni dopo una battaglia contro il cancro Kevin Keegan, ex attaccante di Liverpool, Amburgo, Southampton e Newcastle, vincitore per due volte del Pallone d’Oro, nel 1978 e nel 1979. “È con immensa tristezza che annunciamo la scomparsa di Kevin Keegan all’età di 75 anni”, si legge in una dichiarazione della famiglia di Keegan, “circondato dalla moglie e dalle figlie nei suoi ultimi momenti”. In carriera ha vinto tre volte la Premier League, due volte la Coppa Uefa e una volta la Coppa dei Campioni. In Germania ha vinto anche un campionato tedesco. Il cordoglio del Liverpool e del Newcastle. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Kevin Keegan, è morto a 75 anni l’idolo del calcio inglese e due volte Pallone d’Oro

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England and Liverpool legend Kevin Keegan dies aged 75

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