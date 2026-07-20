Kevin Keegan, ex calciatore e due volte vincitore del Pallone d'Oro, è deceduto all'età di 75 anni. La famiglia ha confermato che combatteva contro un tumore. Keegan ha ottenuto il riconoscimento individuale nel 1978 e nel 1979 mentre giocava per un club tedesco. La sua carriera include anche esperienze come allenatore e dirigente nel calcio.

Kevin Keegan è morto all'età di 75 anni. Keegan è stato una leggenda del calcio inglese e ha vinto il Pallone d'oro 1978 e 1979 giocando per l'Amburgo, in Germania. In patria, è stato giocatore e allenatore dell'Inghilterra, oltre che un simbolo del Liverpool, con cui ha giocato dal 1971 al 1977 vincendo una Coppa dei Campioni, 2 Coppe Uefa, 3 campionati inglesi, 1 Fa Cup e 2 Charity Shield. La famiglia ha annunciato la morte con un comunicato: "È con immensa tristezza che annunciamo che Kevin Keegan è venuto a mancare all'età di 75 anni. L'ex giocatore e commissario tecnico dell'Inghilterra stava combattendo contro un cancro ed era circondato da sua moglie e dalle sue figlie nei suoi ultimi momenti di vita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Addio a Kevin Keegan, due volte Pallone d'oro. Aveva 75 anni. "Combatteva contro un tumore"

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