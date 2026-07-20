morto il comandante alfa il carabiniere siciliano senza volto

È morto a 75 anni il Comandante Alfa, ex luogotenente dei Carabinieri. È stato uno dei fondatori del Gis, reparto d’élite specializzato in operazioni ad alto rischio come antiterrorismo e liberazione di ostaggi. È riconosciuto come il Carabiniere più decorato d’Italia.

E’ morto all’età di 75 anni il Comandante Alfa. Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, era stato uno dei fondatori del Gis, reparto d’èlite specializzato in antiterrorismo, liberazione di ostaggi e operazioni ad alto rischio, ed è considerato il Carabiniere più decorato d’Italia. «Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa del Comandante Alfa», si legge in una breve nota sulla sua pagina Facebook, «ci lascia un uomo Speciale, che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo. Vi chiediamo di rispettare questo momento di lutto con discrezione e sensibilità». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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