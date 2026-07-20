È morto il Comandante Alfa | chi è il carabiniere più decorato d' Italia

Il Comandante Alfa è deceduto oggi, domenica 19 luglio 2026, all’età di 75 anni. È stato uno dei fondatori del Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri e riconosciuto come il carabiniere più decorato d’Italia. La sua carriera è stata caratterizzata da numerose ricompense ufficiali. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali delle forze dell’ordine.

È morto oggi, domenica 19 luglio 2026, all’età di 75 anni il Comandante Alfa, uno dei fondatori del GIS (Gruppo di Intervento Speciale) dei Carabinieri e considerato il carabiniere più decorato d’Italia. Luogotenente dell’Arma, per quarant’anni ha operato nell’anonimato più assoluto, nascondendo il volto dietro il celebre mefisto nero durante le missioni più delicate. Ha partecipato a numerose operazioni antiterrorismo e ad alto rischio, sia in Italia che all’estero: dalla rivolta nel supercarcere di Trani, alla cattura degli esattori di Cesare Casella, alla liberazione di Patrizia Tacchella, fino al servizio di protezione del magistrato antimafia Nino Di Matteo nel 2013. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Il comandante Alfa si è spento a 75 anni: chi era il carabiniere simbolo del Gis

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