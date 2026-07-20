È morto il carabiniere noto come Comandante Alfa fra i primi membri del Gruppo di Intervento Speciale

Il carabiniere noto come Comandante Alfa, tra i fondatori del Gruppo di Intervento Speciale, è deceduto. Dopo aver lasciato il servizio nel 2016, ha scritto diversi libri e si presentava in pubblico indossando un passamontagna.

È morto il carabiniere noto come Comandante Alfa, che fu fra i fondatori del Gruppo di Intervento Speciale (GIS), il reparto d’elite dei Carabinieri. Dopo il congedo nel 2016 scrisse diversi libri, ed era famoso anche per presentare i suoi libri indossando un passamontagna. Aveva 75 anni, era nato a Castelvetrano (in provincia di Trapani in Sicilia) e si chiamava Antonio, ma il suo cognome non è stato diffuso neanche dopo la morte. Il Gruppo di Intervento Speciale venne creato nel 1978 come squadra speciale dei Carabinieri per contrastare il terrorismo e per altre operazioni rischiose. Il Comandante Alfa prese parte anche alla prima operazione del GIS resa pubblica, per sedare una rivolta nel carcere di Trani nel 1980. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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