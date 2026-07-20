morto il comandante alfa fondatore del gis dei carabinieri

Il comandante Alfa, veterano del Gis dei carabinieri, è morto domenica sera all’età di 75 anni. Nato a Castelvetrano, era noto per aver fondato il reparto speciale dell’Arma.

È morto domenica sera all’età di 75 anni il comandante Alfa, il carabiniere, originario di Castelvetrano, veterano del Gis, il reparto speciale dell’Arma. A darne notizia il suo profilo ufficiale su Instagram. «Con immenso dolore», si legge in un post, «comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa. Ci lascia un uomo speciale, che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo». Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri, il sottufficiale, la cui identità è sempre rimasta segreta, è stato uno dei fondatori del Gis, il Gruppo di Intervento Speciale dei Carabinieri. Era considerato il carabiniere più decorato d’Italia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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