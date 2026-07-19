È morto il Comandante Alfa aveva 75 anni
Il Comandante Alfa, co-fondatore del Gruppo di intervento speciale dei Carabinieri, è deceduto all'età di 75 anni. La notizia è stata diffusa tramite un comunicato ufficiale, che ha espresso dolore per la perdita. La sua morte è avvenuta in un momento non specificato, senza ulteriori dettagli sul luogo o le cause.
È morto a 75 anni il Comandante Alfa, co-fondatore del Gis (Gruppo di intervento speciale) dell’Arma dei carabinieri. “Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa del Comandante Alfa. Ci lascia un uomo Speciale, che ha saputo donare affetto,valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo. Vi chiediamo di rispettare questo momento di lutto con discrezione e sensibilità”, si legge nella pagina Facebook a lui dedicata. Originario di Castelvetrano, in provincia di Trapani, è stato luogotenente dell’Arma e, nel corso della sua carriera, è stato coinvolto in una serie di azioni come la rivolta nel supercarcere di Trani. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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