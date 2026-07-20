Un uomo è morto durante un arresto avvenuto ieri in una città del Nord Italia. Le forze dell’ordine hanno intervenuto per fermare una persona sospettata di reato, ma l’individuo è deceduto durante le operazioni. Testimoni presenti riferiscono di aver udito urla di aiuto e scene di tensione. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le cause della morte, mentre le autorità hanno confermato che sono stati eseguiti tutti i protocolli previsti. La famiglia dell’uomo ha espresso dolore e ha chiesto giustizia.

Bologna, 20 luglio 2026 – “In quelle grida d’aiuto, in quella terribile scena, ho rivisto mio figlio”. Così Lino Aldrovandi, papà di Federico, lo studente ferrarese 18enne morto mentre veniva schiacciato a terra da tre poliziotti poi condannati per “eccesso colposo in omicidio colposo” a 3 anni e mezzo, commenta il video di Abderrahim Fakir, 42enne di origine marocchina, deceduto durante un intervento degli agenti al Pilastro. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacamorto-ammanettato-pilastro-rabbia-sorella-bva8a9fm “Mi chiedo perché non ci si sia fermati davanti a quelle grida di aiuto”. "Lo stavano tenendo fermo in tre, due agenti e una terza persona che bloccava i piedi dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto durante l’arresto, Lino Aldrovandi: “In quelle immagini ho rivisto mio figlio”

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