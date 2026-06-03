Oscar racconta gli attimi dopo l'arresto cardiaco | Ero morto poi ho sentito la voce di mio figlio

Dopo l'arresto cardiaco, un ex centrocampista brasiliano ha descritto di aver percepito di essere morto e di aver sentito la voce di suo figlio. L'evento ha portato al suo ritiro dal calcio professionistico. L'uomo ha condiviso i dettagli di quei momenti drammatici, senza fornire ulteriori informazioni su eventuali interventi medici o condizioni successive. La sua testimonianza si concentra sull’esperienza sensoriale durante l’incidente.

Oscar rivela i momenti successivi all'arresto cardiaco che lo ha costretto al ritiro dal calcio: l'ex centrocampista brasiliano ha raccontato uno degli episodi più drammatici della sua vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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