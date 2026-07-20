Il corpo di Daniele Compatangelo è stato scoperto nella sua abitazione a Washington. Il giornalista, di 50 anni, era originario del Piemonte ed era corrispondente dalla Casa Bianca per La7. Ricopriva anche il ruolo di presidente della White House Foreign Correspondents Association. La notizia della sua scomparsa ha fatto subito il giro dei media, senza ulteriori dettagli sulle cause.

È stato trovato morto in casa a Washington il giornalista Daniele Compatangelo. Piemontese, 50 anni, era corrispondente dalla Casa Bianca per La7 e presidente della White House Foreign Correspondents Association WHFCA. Secondo quanto apprende LaPresse, nell’abitazione la polizia non ha trovato segni di effrazione e non c’erano segni di violenza sul corpo. Il nome di Compatangelo era rimbalzato in particolare sulla stampa dopo l’intervista telefonica che aveva realizzato al presidente Usa Donald Trump, che la trasmissione ‘ L’Aria che tira ’ aveva mandato in onda il 19 giugno. In quella telefonata, avvenuta poco dopo il summit del G7 in Francia, Trump aveva detto al giornalista: Giorgia Meloni “probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Morto Daniele Compatangelo, giornalista La7 da Washington. Trump gli disse: “Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei”

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È morto Daniele Compatangelo, il giornalista di La7

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