Il giornalista e presidente della White House Foreign Correspondents Association, Daniele Compatangelo, è stato trovato morto nella sua abitazione a Washington. Compatangelo, 50 anni, era corrispondente dalla Casa Bianca per La7. In passato, ha riferito di una conversazione in cui un ex presidente americano avrebbe detto che un leader europeo gli aveva chiesto una foto. La polizia ha avviato le verifiche sulla causa del decesso.

È stato trovato morto in casa a Washington il giornalista Daniele Compatangelo. Piemontese, 50 anni, era corrispondente dalla Casa Bianca per La7 e presidente della White House Foreign Correspondents Association WHFCA. Secondo quanto apprende LaPresse, nell’abitazione la polizia non ha trovato segni di effrazione e non c’erano segni di violenza sul corpo. Il nome di Compatangelo era rimbalzato in particolare sulla stampa dopo l’intervista telefonica che aveva realizzato al presidente Usa Donald Trump, che la trasmissione ‘ L’Aria che tira ’ aveva mandato in onda il 19 giugno. In quella telefonata, avvenuta poco dopo il summit del G7 in Francia, Trump aveva detto al giornalista: Giorgia Meloni “probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a parlarle. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Morto Daniele Compatangelo, corrispondente La7 da Washington. Trump gli disse: “Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei”

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È morto Daniele Compatangelo, il giornalista di La7

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