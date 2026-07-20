Un giornalista di La7, corrispondente da Washington, è deceduto a New York. Era noto per aver condotto un’intervista telefonica con l'ex presidente degli Stati Uniti, episodio che ha portato a un confronto pubblico tra l’ex presidente e la premier italiana. Durante l’intervista, Trump avrebbe riferito che la leader italiana gli aveva chiesto di scattare una foto. La morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulle cause o le circostanze.

È morto Daniele Compatangelo, il giornalista di La7 corrispondente da Washington, alla ribalta delle cronache politiche per la recente intervista telefonica a Donald Trump che ha scatenato lo scontro con la premier Giorgia Meloni dopo il suo servizio a 'L'aria che tira'. La scomparsa Il giornalista nato il 15 novembre 1975 a Savona e corrispondente dalla Casa Bianca per La7 e altre testate italiane è scomparso improvvisamente a causa di un malore, conferma la madre all'ANSA. Aveva vissuto a Roma ma da molti anni si era stabilito negli Stati Uniti. Aveva alle spalle 25 anni di carriera in cui aveva collaborato con molte testate, da Sky al Secolo XIX, e curato uffici stampa di primo piano. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Daniele Compatangelo, morto a New York il giornalista di La7. A lui Trump disse: «Meloni mi ha implorato per una foto»

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