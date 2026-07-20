Il giornalista di La7, corrispondente da Washington, è morto improvvisamente a 50 anni a causa di un malore. Secondo quanto riferito, il decesso sarebbe stato causato da problemi cardiaci. Un mese prima aveva intervistato un ex presidente degli Stati Uniti, coinvolto in una discussione su un’esponente politica italiana. La sua scomparsa ha lasciato senza parole colleghi e amici.

Daniele Compatangelo è morto. Il giornalista de La7 corrispondente da Washington è scomparso improvvisamente a causa di un malore, aveva 50 anni. Secondo quanto apprende l’ Adnkronos il decesso sarebbe legato a problemi cardiaci. Un mese fa aveva intervistato telefonicamente il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, all’indomani del G7 di Evian: dichiarazioni, andate in onda a L’aria che tira, che hanno scatenato lo scontro con Giorgia Meloni. “Mi ha implorato di fare una foto con lei. Voleva una foto con me così tanto. L’avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena”, sono state le parole del presidente Usa, raccolte da Compatangelo, che avevano creato un vero e proprio caso politico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Morto Daniele Compatangelo, era il corrispondente da Washington di La7. Un mese fa la sua intervista a Trump con l’attacco a Meloni

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