Morto Daniele Compatangelo corrispondente di La7 a Washington | sua l' intervista a Trump che scatenò lo scontro con Meloni

Da ilgiornale.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È deceduto il giornalista che lavorava come corrispondente da Washington per La7. È noto per aver condotto un’intervista telefonica a Donald Trump, la quale ha portato a tensioni con la premier italiana dopo la diffusione del suo servizio in un programma televisivo. La sua attività si è concentrata sulla copertura delle vicende politiche negli Stati Uniti, con particolare attenzione alle dichiarazioni dell’ex presidente. La sua morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli sulle cause.

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È morto Daniele Compatangelo, il giornalista de La7 corrispondente da Washington, alla ribalta delle cronache politiche per la recente intervista telefonica a Donald Trump che ha scatenato lo scontro con la premier Giorgia Meloni dopo il suo servizio a 'L'aria che tirà. È scomparso improvvisamente a causa di un malore, conferma la madre all'ANSA. Nato a Savona e cresciuto a Torino, aveva vissuto a Roma ma da molti anni si era stabilito negli Stati Uniti. Aveva alle spalle 25 anni di carriera in cui aveva collaborato con molte testate, da Sky al Secolo XIX, e curato uffici stampa di primo piano. In particolare aveva seguito ben otto edizioni dei Giochi Olimpici, da Sydney 2000 a Londra 2012. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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